Tudorel Toader, dupa ce Viorica Dancila i-a cerut demisia: “Vointa premierului este decisiva, o voi respecta”

Ministrul justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, că premierul Viorica Dăncilă i-a transmis că îi cere „să aprecieze" cu privire la demisie, ministrul subliniind că Guvernul aparţine premierului şi că voinţa acestuia este decisivă şi o va respecta. „Îi voi da un telefon (premierului, n.r.) în prealabil şi sigur voi merge. La momentul în care