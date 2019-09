Tudorel Toader iese la rampa dupa ce Comisia Iordache a devenit istorie: 'Felicitari pentru Marcel Ciolacu'

Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader reacționează marți, pe Facebook, după ce comisia specială pentru legile justiției a fost desființată la propunerea președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.

„Inventarierea mostenirii Comisiei Iordace va incepe cu modificarile aduse legilor justitiei si incercarile repetate de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala!

Felicitari pentru Maricel Ciolacu.

PS: In repetate randuri am afirmat faptul ca imi asum tot ceea ce am facut, sau nu am facut la MJ, precum si faptul ca nu imi asum ceea ce au facut, sau nu au facut altii, pentru justitie”, scrie Tudorel Toader.