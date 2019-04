Tudorel Toader ii ia la rand și anunța cand PLEACA: Raspunsuri pentru Liviu Dragnea și Claudiu Manda

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, miercuri, în județul Giurgiu, că PSD și l-a asumat pe Tudorel Toader ca ministru al Justiției, însă nu știe cât timp se va mai întâmpla asta, precizând că "se pare că PSD-ul nu și-l mai asumă". În plus, Claudiu Manda, unul dintre cei mai importanți lideri PSD, i-a cerut demisia ministrului.

Tudorel Toader n-a rămas dator și i-a luat la rând, atât pe Dragnea, cât și pe Manda. Miercuri seara, la România TV, a anunțat când pleacă de la conducerea Ministerului Justiției.

”Eu nu mă consider în război cu nimeni. Eu îmi fac meseria până când în Monitorul Oficial apare numele viitorului ministru al Justiției îl voi aștepta la minister, voi preda sigiliul ministerului și îi vor ura succes. Dacă, uneori, apar abordări și viziuni diferite asupra unei soluții, trebuie văzut cum se soluționează. Am primit garanțiile de independent, de neafiliat politic, atunci când am preluat mandatul. Eu sunt onorat că am fost ales.

Eu nu sunt coleg de partid cu domnul Manda, pentru că eu nu fac parte din partid. Faptul că el sau altcineva mi-a cerut demisia, poate să aibă explicații multiple. Dacă vorbim de Codul Penal și Codul de Procedură Penală, nu știu dacă opinia publică a reținut diferențele esențiale între cele două teme. În iulie, 2017, Ministerul a transmis la Guvern un proiect de lege de modificare a Codului Penal în acord cu prevederile CCR și cu confiscarea extinsă.

Eu am luat act de ce a spus președintele partidului majoritar care a spus că legile vor urma procedura și vor trece prin Parlament.”, a declarat Tudorel Toader.

"Pentru mine, Toader nu e un personaj despre care să vorbesc în fiecare zi. Este important pentru dumneavoastră, înțeleg. Pentru mine nu este important. (...) Nu e al meu, nu e rudă cu mine, nu e frate cu mine, nici cu mama, nici cu tata. Nu e verișor de-al meu. A fost asumat de PSD, nu știu cât o să mai fie asumat de PSD. Se pare că PSD-ul nu și-l mai asumă. Dar o să vedem. Îl considerați prea important pe acest om (Tudorel Toader – n.r.). Eu nu îl consider așa important", a declarat Liviu Dragnea, aflat într-o vizită în județul Giurgiu.

Anterior, liderul PSD declara că nu va propune ca Tudorel Toader să fie remaniat, dar nici nu se poate opune ca discuția să aibă loc în Comitetul Executiv al PSD. Totodată, premierul poate veni să anunțe în ședință că vrea remanierea ministrului Justiției, a precizat liderul PSD.

Referitor la o posibilă demitere a ministrului Justiției, Viorica Dăncilă a declarat că va lua o decizie după ce va asculta părerea colegilor în ședința Comitetului Executiv al PSD. Premierul a precizat că va prezenta social-democraților evaluarea sa în legătură cu Tudorel Toader.

Senatul a amânat pentru a doua oară plenul în care trebuia dezbătută și votată moțiunea simplă prin care Opoziția cerea demisia lui Tudorel Toader. Motivul a fost la fel ca în plenul de luni neîntrunirea cvorumului necesar desfășurării lucrărilor ședinței.