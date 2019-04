Tudorel Toader, la prerdarea mandatului: A fost o onoare sa fiu ministerul Justitiei 

Tudorel Toader 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La predarea mandatului, fostul minsitru al Justitiei Tudorel Toader s-a declarat onorat ca s-a aflat in fruntea acestui minister. "A fost o onoare sa fiu ministerul Justitite. Daca imi reprosez ceva? Oricand si oriunde se pot face mai multe lucruri", a spus Tudorel Toader. Tudorel Toader va relua procedura de selectie a procurorului european "In urma cu doi an isi cateva luni, era procedura exact inversa. eu prfeluam de la doamna Birchall. Aveam pregatit doarul de acum doi ani si ceva si dosarul de acum, cu problemele de la minister. A fost o discutie agreabila. Imi exprim convingerea ca va continua ce am facut eu la minister. Daca interimatul ii va permite, va veni si cu elemen ...