Tudorel Toader, martor in dosarul in care fostul agent CEDO al Romaniei e cercetat pentru favorizarea lui Dragnea

Fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a fost citat ca martor la DNA in dosarul care vizeaza modul in care agentul guvernamental CEDO, Viorel Mocanu, a ajuns sa sustina argumentele fostului lider PSD, Liviu Dragnea, in fata Curtii Europene in detrimentul intereselor Romaniei, potrivit unor surse judiciare citate de Ziare.com.