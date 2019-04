Tudorel Toader: Nu este timp pentru a raspunde tuturor dezinformarilor!

Tudorel Toader 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat pe pagina sa de un mesaj scurt in care spune ca „nu este timp pentru a raspunde tuturor dezinformarilor”. Ministrul nu face alte precizari legate de soarta sa la minister. Comitetul Executiv se va reuni astazi pentru a lua o decizie in legatura cu Tudorel Toader Liderii PSD se reunesc, astazi, in sedinta Comitetului Executiv care ar putea decide retragerea sprijinului politic pentru Tudorel Toader. Printre numele vehiculate pentru preluarea portofoliului Justitiei dupa debarcarea lui toader sunt cele ale lui Eugen Nicolicea, Robert Cazanciuc si Serban Nicolae. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si I ...