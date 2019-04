Tudorel Toader, o noua postare pe Facebook - Ce le transmite premierilor alaturi de care a lucrat/ Mesaj pentru jurnaliști

Ministrul Justiției transmite, printr-o postare pe Facebook, multumiri premierilor și membrilor cabinetelor alături de care a lucrat în perioada în care a fost ministru.

2 ani si 2 luni la MJ.

Am facut parte din 3 Guverne, conduse de catre dnul Sorin Grindeanu, dnul Mihai Tudose,

respectiv dna Viorica Dancila.

Multumiri pentru fiecare premier, pentru excelenta colaborare pe care am avut-o cu domniile lor.

Multumiri fiecaruia dintre ministrii cu care am colaborat in cele mai bune conditii.

Alese multumiri aduc reprezentantilor presei, pentru modul in care am colaborat, pentru modul in care au reflectat activitatea de la MJ !, scrie Tudorel Toader pe Facebook.

Tudorel Toader a demisionat la cererea premierului, in locul lui fiind propus Eugen Nicolicea. Ministrul a fost criticat de-a lungul timpului atât de colegii din Guvern, cât și de jurnalisti, modul de colaborare ales de Toader stârnind nemulțumiri. Colegii săi din cabinet i-au reproșat că aviza proiecte de lege cu întârziere, iar în ceea ce privește relația cu jurnaliștii, ministrul a refuzat să acrediteze doi reporteri fără a preciza concret ce le reproșează.