Tudorel Toader pentru STIRIPESURSE.RO: 'Nu imi fac planuri pe termen lung!'

Ministrul Justiției, Tudorel Toade, a publicat o postare, pe pagina personală de Facebook, în care anunță faptul că se vor construi arhive pentru Curțile de Apel. Ca reacție la articolul publicat de STIRIPESURSE.RO, Tudorel Toader ne-a explicat că nu-și face planuri pe termen lung fiind vorba despre o măsură luată anul trecut și acum s-a primit aprobarea Băncii Mondiale pentru a utiliza banii în vederea construcției de arhive.

Tudorel Toader își face planuri pe termen lung: anunță o investiție majoră într-o zonă controversată

”Nu imi fac planuri pe termen lung !

Vorbesc despre o masura inceputa anul trecut, de asigurare a spatiilor de arhivare. Am obtinut aprobarea bancii mondiale de utilizare a banilor economisiti din alt proiect; am identificat terenurile/ amplasamentele necesare; am clarificat regimul juridic al acestora; am evaluat nevoia de arhivare; expertii bancii au inceput propria evaluare.

Sunt instante la care dosarele sunt pastrate pe holuri !!”, a transmis Tudorel Toader.