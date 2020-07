Tudorel Toader primește ce a cautat! Lia Olguța Vasilescu ii da replica fostului ministru: 'Sa ințeleg ca ii era mai frica de mine decat de șeful partidului?'

Într-o declarație oferită în exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO, Lia Olguța Vasilescu a fost identificată de Tudorel Toader ca fiind vinovată că România a primit o amendă de 3 milioane de euro, după ce țara noastră a pierdut procesul de la CJUE pe netranspunerea la timp în legislația națională a directivei legată de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Vasilescu nu a stat prea mult în defensivă și i-a dat replica fostului său coleg din guvern. Mai mult, actuala deputată face și o serie de dezvăluiri despre modul în care Tudorel Toader introducea OUG pe justiție pe ordinea de zi a ședințelor de guvern.

”Inteleg ca Tudorel Toader ma amesteca in nerealizarile lui ca ministru al Justitiei. Am avut multe contre cu el, fiindca avizele pe ordonantele de urgenta pe care le emiteam ca ministru al Muncii veneau totdeauna cu mare intarziere. Dar habar nu am de vreo directiva pe care trebuia el sa o transpuna in legislatie si inteleg ca oricum subiectul era paralel cu legislatia pe munca. De atfel, despre OUG pe Justitie aflam toti ministrii doar in sedinta de guvern si se pot lua inregistrarile din guvern ca sa se vada ca nu am avut vreo legatura cu subiectul. Pana mai ieri spunea ca il refuza pe Liviu Dragnea cand i-ar fi cerut vreo OUG. Sa inteleg ca ii era mai frica de mine decat de seful partidului? Ce tare eram si nu stiam...”, e replica Liei Olguța Vasilescu.

