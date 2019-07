Tudorel Toader, reactie de ultima ora despre decizia CCR: De cate ori am afirmat...

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei si fost judecator constitutional, reactioneaza la decizia CCR prin care a fost respinsa interzicerea amnistiei si a gretierii pentru fapte de coruptie. Rectorul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi afirma ca in baza rationamentului folosit azi de CCR a refuzat si el sa promoveze, in calitate de ministru al Justitiei, o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere. Norica Nicolai se ia de Klaus Iohannis: Este un adevarat pericol pentru democratie "Oare de cate ori am afirmat, in mod public, faptul ca nu se poate adopta OUG pentru amnistie si gratiere, iar calea de urmat este aceea a legiferarii?", a declarat Tudorel Toader. ...