Tudorel Toader s-a apucat de treaba: A pus ochii pe un conac și ia și o ambarcațiune

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iasi se pregateste de o noua si spectaculoasa investitie legata de o cladire istorica si un teren amplasat intr-o zona naturala superba, potrivit bzi.ro.

Citește și: Ce face acum fiica lui Liviu Dragnea – Lovitura pe care vrea s-o dea Alexandra Dragnea

Rectorul institutiei, Tudorel Toader, a demarat toate procedurile pentru a se trece la treaba. De precizat ca, dupa 1989, totul a fost dat uitarii si lasat in paragina. Este vorba de Statiunea de Cercetare Stiintifica si Practica Studenteasca "Vasile Bacauanu", din localitatea Stefanesti, judetul Botosani. Aici, in prim-plan este un superb conac, ridicat in urma cu mai bine de un secol si un teren de mii de metri patrati.

Citește și: Lia Olguța Vasilescu iese la rampă! S-au triplat pe guvernarea ciumei rosii

"Chiar zilele trecute am fost la fata locului. E o proprietate aparte a Universitatii noastre. Vom trece la igienizarea si indepartarea vegetatiei, respectiv la imprejmuirea sa. Pe de alta parte, imobilul de patrimoniu aflat acolo va fi expertizat si vom intocmi un proiect bine pus la punct pentru a demara reabilitarea si restaurarea cladirii. Urmeaza ca pe terenul de la Stefanesti sa plantam o superba livada de pomi fructiferi. Va fi un loc de exceptie, o atractie atat pentru studentii, cercetatorii sau invitatii nostri", a transmis Tudorel Toader, rectorul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza".

Citește și: Silviu Mănăstire dezvăluie cum și-au încasat ‘șmecheri de la USR’ bani de la stat! Cazul președintelui care ‘își căpușează partidul’

De reamintit ca, in sedinta ordinara din 23 mai 2019, s-au aprobat in Biroul Executiv al Consiliului de Administratie (BECA) de la "Cuza" un Referat de Necesitate si Oportunitate pentru furnizare si montare panou de informare si obtinerea avizelor necesare pentru montare la Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultura si Ecologie Acvatica Iasi si la Statiunea de Cercetare Stiintifica si Practica Studenteasca "Vasile Bacauanu", Stefanesti, judetul Botosani, din sursa de finantare venituri proprii (10RN/23.05.2019). Acesta nu este singurul proiect pe care, anul acesta, profesorul Toader si echipa sa il vor derula.

Citește și: Victor Ciutacu sare în apărarea lui Liviu Dragnea! Mesaj dur pentru liderii politici

Urmeaza si ca o ambarcatiune a UAIC, aflata in Satiunea Agigea, sa fie refunctionalizata, sa se faca investitii masive in toate statiunile unitatii de invatamant superior, in special pe segmentul de cercetare.