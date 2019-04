Tudorel Toader: „Voi arata public adevaratele motive ale revocarii!”

Tudorel Toader a fost remaniat din Guvernul condus de Viorica Dăncilă, iar premierul a trimis documentul la Palatul Cotroceni, lui Klaus Iohannis, pentru schimbarea lui din fruntea Ministerului Justiției cu deputatul PSD Eugen Nicolicea. Deși Viorica Dăncilă a declarat, după CEX al PSD, că Toader trebuie să demisioneze, iar ulterior au și avut o întâlnire privată, ministrul nu a The post Tudorel Toader: „Voi arăta public adevăratele motive ale revocării!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.