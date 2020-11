Tudose: Diferențe uriașe intre județe in privința testelor COVID. Cați bolnavi avem de fapt?

Vicepreședintele PSD Mihai Tudose atrage atenția că există diferențe semnificative între județele țării în ceea ce privește persoanele testate de coronavirus și analizează discrepanțele adânci dintre județe în privința numărului de testări. Dacă la Brăila se testează 70 pe zi și la Călărași 8 pe zi, la Cluj și Timiș sunt 3.000 de teste pe zi, astfel că, unde […] The post Tudose: Diferențe uriașe între județe în privința testelor COVID. Câți bolnavi avem de fapt? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.