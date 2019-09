TUIASI deschide pe 9 septembrie sesiunea de toamna a admiterii, numarul de locuri la licenta fiind suplimentat de Ministerul Educatiei

TUIASI Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) va organiza in perioada 9 - 19 septembrie sesiunea de admitere de toamna. In total, in urma selectarii optiunilor candidatilor in functie de optiunile din formularul de admitere, au ramas 250 de locuri neocupate la buget, la licenta, 200 de locuri la master si 80 de locuri la doctorat. Cifrele pot suferi mici modificari pana la data de 9 septembrie, cand incepe oficial admiterea, fiindca absolventii de liceu care nu au putut confirma locul in saptamana de dupa admitere mai au sansa sa faca acest lucru pana la data de 6 septembrie. „Am actualizat impreuna cu membrii Consiliului de Administratie situ ...