TULBURATOR: O fetita de numai 3 ani, in coma dupa ce s-a strangulat intr-un balansoar

O fetita in varsta de trei ani, din localitatea suceveana Voitinel, a ajuns in coma la Spitalul Judetean Suceava dupa ce s-a stangulat intr-un balansoar. Totul s-a petrecut in cursul zilei de sambata pe cand micuta se juca in curtea locuintei. La un moment dat, aceasta si-a agatat gluga intr-un balansoar. Tatal sau a fost cel care a gasit-o si dupa ce a scos-o din prinsoare, a sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj medical care a transportat fetita la spital, unde a fost diagnosticata cu „coma post asfixie prin ...