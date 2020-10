Tulcea: Ce au mai depistat in trafic politistii rutieri. Au fost intocmite dosare penale

Infracțiuni la regimul rutier, depistate de polițiștii tulceni.

La data de 24 octombrie a.c., polițiștiiau depistat un bărbat în vârstă de 43 de ani, din Tulcea, în timp ce conducea un auto pe strada Elizeului, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 24 octombrie a.c., polițiștiiau depistat un bărbat în vârstă de 43 de ani, din Tulcea, în timp ce conducea un auto pe strada Taunului din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 25 octombrie a.c., polițiștii din cadrulau depistat un bărbat în vârstă de 30 de ani, din comuna Jijila, județul Tulcea, în timp ce conducea un auto pe raza localității Jijila, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 25 octombrie a.c., polițiștii din cadrulau depistat un bărbat în vârstă de 22 de ani, din comuna Greci, județul Tulcea, în timp ce conducea un auto pe raza localității Greci, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.În noaptea de 25/26 octombrie a.c., polițiștiiau depistat un bărbat în vârstă de 33 de ani, din Tulcea, în timp ce conducea un auto pe strada Lac Ciuperca, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat.În toate cauzele, polițiștii au întocmit dosare de cercetare penală.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța