Tulcea. Fost politist condamnat definitiv pentru fapte de coruptie

Miercuri, 18 decembrie 2019, Curtea de Apel Constanța l-a condamnat pe R.V.G., polițist în cadrul I.P.J. Tulcea, la efectuarea a 3 ani de închisoare cu executare, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de influenţă, complicitate la cumpărare de influenţă și omisiune a sesizării organelor judiciare.Hotărârea este definitivă.Faptele agentului s-au petrecut în cursul anului 2013 și au constat în folosirea influenței asupra altui agent de poliție din cadrul I.P.J. Tulcea – Biroul Ordine Publică Tulcea - Compartimentul siguranță publică și patrulare, care lăsând să se înțeleagă la rândul său că are influență asupra unor colegi de serviciu în sensul rezolvării problemelor penale a acestora, a pretins şi primit de la un număr de 5 persoane, suma totală de 1150 euro si 4500 lei, în scopul propunerii unor soluții favorabile în dosarele penale în care erau cercetate pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice (în fapt fiind 4 acte materiale de trafic de influenta și un act material de înșelăciune).Cercetările în această cauză s-au desfășurat ca urmare a unei sesizări din oficiu a Serviciului Județean Anticorupție Tulcea iar ofițerii serviciului au fost delegați de către procuror să desfășoare activități procedurale în acest caz.