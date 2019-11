Tulcea, gazda unei delegatii din Suzhou (galerie foto)

„Deși vizita noastra a fost scurtă, încă de ieri eu și colegii mei am simțit că există o profundă dorință de colaborare cu noi din partea autorităților tulcene. Din acest motiv, consider că există similarități foarte multe între noi și considerăm că vom avea șansa unor alte evenimente comune pe viitor, nu numai în domeniul cultural.

Ne bucurăm de feed-back-ul arătat de autorități și de instituțiile de cultură și vrem să vă mulțumim că manifestați acest sprijin față de misiunea noastră. În cursul vizitei la Tulcea, ne-am dat seama că Centrul Cultural din Suzhou se poate implica în mai multe activități. Centrul Cultural din Suzhou are șapte departamente în subordine plus un teatru foarte mare, ceea ce înseamnă că avem foarte multe elemente în comun, printre care și existența unui teatru. Am adus la Tulcea caligrafie, fotografie, mai putem veni cu pictură pe lemn, tehnică înregistrată în patrimoniul universal.

Am vizitat ieri Muzeul de Artă și am văzut pictură în ulei și am constatat că există puncte comune între ceea ce realizăm noi și ceea ce realizați dumneavoastră. Am putea astfel să identificăm noi modalități de colaborare în aceste domenii pentru că ne-am dori ca pe viitor să avem colaborări la nivel mai larg și să promovăm cultura chineză“, a declarat Qian Yiying, director adjunct al Centrului Municipal de Cultură Publică din Suzhou.