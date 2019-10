Tulcea: Un minor din Constanta, baut si fara permis, ar fi sustras o masina si a ajuns cu ea intr-un sant

Un minor băut a sustras un autoturism și a ajuns cu el într-un șanț, în localitatea tulcea Nicolae Bălcescu.Potrivit IPJ Tulcea, la data de 14 octombrie a.c., un minor în vârstă de 16 ani, din comuna Saraiu, judeţul Constanţa, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localităţii Nicolae Bălcescu, judeţul Tulcea, nu a adaptat viteza la condiţiile de drum, autoturismul a părăsit partea carosabilă şi s-a oprit în şanţul de coletare a apei pluviale. În urma producerii accidentului au rezultat doar pagube materiale.În urma efectuării verificărilor, poliţiştii tulceni au constatat faptul că minorul nu poseda permis de conducere şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, cu o concentraţie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.De asemenea, în urma investigaţiilor, a rezultat faptul că, minorul ar fi sustras autoturismul implicat în accident, din curtea locuinţei unui bărbat, din comuna Nicolae Bălcescu.În cauză, poliţiştii tulceni au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere fără permis, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi furt în scop de folosinţă.