TUPEU INCREDIBIL! Afacerist imobiliar din Iasi, prins a patra oara fara permis la volanul masinii 4x4. Povestea incredibila inventata ca sa scape de politisti

• Un afacerist imobiliar din Iasi da dovada de un tupeu incredibil atunci cand se urca la volan, fara sa mai tina cont de nimeni si nimic • Zilele trecute, acesta a fost depistat de politistii rutieri pentru a patra oara conducand fara permis • Pentru a-si spala imaginea, barbatul a inventat de fiecare data povesti incredibile in fata oamenilor legii • Vecinii afaceristului se plang ca au ajuns sa fie terorizati din cauza comportamentului agresiv al lui Marian Maruntelu, afacerist imobiliar care detine numeroase terenuri in localitatile din Zona Metropolitana Iasi Afaceristul imobiliar Marian Maruntelu, care a intrat in conflict direct cu mai multi proprieta ...