Tupeu incredibil pentru groparul transportului public din Iasi! Controversatul afacerist vrea sa ia banii CTP-ului, dupa ce a luat milioane de euro din bugetul public

Vasile Puscasu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Patronul singurului transportator privat care a activat in Iasi a deschis un nou proces impotriva Companiei de Transport Public • Vasile Puscasu mai cere o suma uriasa de bani in schimbul autobuzelor care au fost inchiriate catre CTP Iasi la pret de achizitie, asta desi termenii contractuali au fost respectati in intregime • Controversatul afacerist sustine ca trebuie sa incaseze banii pentru autobuzele care au fost lasate nefolosite in garajul CTP dupa expirarea contractului de inchiriere, asta desi conducerea companiei de transport a solicitat Unistil sa mute mijloacele de transport din garajul aflat in Tudor Vladimirescu Compania Unistil SRL Barlad, singurul transportator privat car ...