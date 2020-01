TUPEU Primarul PNL care a FACUT SEX cu doua MINORE in sediul primariei: Sunt mandru. Ma autosuspend din primarie

Primarul comunei Mogoșești Siret din Iași, cel care a recunoscut în instanță că a avut relații sexuale cu două minore chiar în sediul primăriei, scrie că e mândru de ceea ce a făcut ca primar și că are puterea să recunoască dacă greșește. Edilul anunță că vrea să se suspende din PNL, conform Mediafax.

„În an electoral, este normal să fii atacat mediatic de către toți cei care tânjesc la funcția ta. M-am trezit astăzi personaj principal într-o poveste, veche și incheiată de 13 ani, în care am avut calitatea de martor. Eu sunt mândru cu ceea ce am realizat, în calitate de primar pentru comunitatea mea din 2004 încoace și am și puterea de a recunoaște in fața lui Dumnezeu și a instanțelor de judecată atunci când greșesc”, scrie primarul Damian Butnariu pe Facebook.

Acesta adaugă că este membru PNL de la începutul carierei sale publice și înțelege să se pună la dispoziția conducerii partidului: „rog să se ia act de dorința mea de a mă autosuspenda din această calitate, până când adevărul va ieși la suprafață în acest caz”.

În încheiere, primarul le mulțumește localnicilor pentru încredere, spunând că sunt singurii care îi cunosc caracterul și realizările.

Primarul comunei Mogoșești Siret, județul Iași, a recunoscut în instanță, unde era audiat ca martor într-un dosar în care erau judecate cinci persoane pentru trafic de minori și complicitate la viol, că a întreținut relații sexuale cu două fete chiar în sediul primăriei. Totul a plecat de la o plângere a uneia dintre fete împotriva unuia dintre inculpați.

„Martorul a confirmat faptul că, în cursul lunii septembrie a anului 2007, a întreținut raporturi sexuale orale în sediul primăriei, cu numita (..) și cu persoana vătămată (...), care i-au fost aduse de către inculpatul (...) plătindu-i inculpatului, pentru serviciile sexuale prestate de cele două tinere, suma de 100 sau 150 lei", potrivit motivării.