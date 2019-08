Turcan: Camera Deputatilor - sediul unei forme virulente de gangsterism politic practicat de PSD; Citu: Efectele guvernarii - dezastruoase

Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, şi liderul senatorilor liberali, Florin Cîţu, au criticat, joi, în reuniunea Consiliului Naţional, guvernarea PSD. "În doi ani şi jumătate de guvernare PSD, Camera Deputaţilor a fost sediul celei mai virulente forme de gangsterism politic practicat vreodată de PSD. (...) Mai bine de doi ani şi jumătate, am trăit într-o stare de asediu nedeclarată. Democraţia şi instituţia Parlamentului s-au aflat sub asaltul permanent al PSD - ALDE, cu un singur scop: acapararea României prin pârghii legislative, paralizarea instituţiilor, cu obiectivul de a sprijini planurile infractorilor aliniaţi în spatele lui Liviu Dragnea", a afirmat Turcan, în discursul susţinut la reuniunea Consiliului Naţional al PNL. Ea a afirmat că pe domenii cheie Camera Deputaţilor este for decizional, iar obiectivele legislative ale majorităţii au fost de două tipuri: "pro-infracţional" şi de "întreţinere a mecanismului marii înşelătorii economice numite programul electoral al PSD, prin care au fost amăgiţi votanţii în toamna lui 2016". "Obiectivul strategic principal al pesediştilor lui Liviu Dragnea a fost preşedintele Iohannis. Pentru că preşedintele României a fost, în tot acest timp, principalul garant al democraţiei şi al parcursului nostru european, bazat pe reguli şi pe lege. De aceea, Dragnea şi servanţii lui au făcut tot ce au putut ca să amputeze atribuţiile preşedintelui, să anuleze forţa instituţiei prezidenţiale. Răspunsul oamenilor a venit însă pe 26 mai, la referendumul iniţiat de preşedintele Iohannis şi la alegerile europarlamentare", a spus Raluca Turcan. Liderul deputaţilor PNL a susţinut că "Partidul Naţional Liberal a reuşit să apere democraţia folosind la maxim armele şi instrumentele parlamentare". "Ca să fie foarte clar: când auziţi vreun PSD-ist spunând că au dat ordonanţe de urgenţă pe justiţie, pentru că în Parlament sunt blocaţi, trebuie să traduceţi că au făcut şi fac asta pentru că de Camera Deputaţilor şi de preşedintele României nu s-a trecut", a afirmat Turcan. Ea a menţionat că viitorul parteneriatului Klaus Iohannis - PNL vizează, după înfrângerea regimului Dragnea, "eradicarea rămăşiţelor toxice ale guvernării PSD - ALDE care grevează încă asupra funcţionării instituţiilor statului român". "Să punem aceste instituţii în zona competenţei, a meritocraţiei şi să eliminăm orice dictat politic. Însănătoşirea instituţională va însemna intrarea în normalitate. Şi doar preşedintele Iohannis poate face asta, în mod temeinic, sprijinit de PNL, în cel de-al doilea mandat", a conchis Raluca Turcan. Şi liderul senatorilor PNL, Florin Cîţu, a criticat guvernarea PSD - ALDE. "Efectele guvernării PSD - ALDE vor fi dezastruoase. Resimţim astăzi această inflaţie. Avem cea mai mare inflaţie din UE trei ani la rând, cele mai mari dobânzi din UE şi cel mai mare deficit bugetar, un deficit bugetar mare înseamnă că urmaşii noştri vor plăti această opulenţă a celor din PSD şi ALDE", a declarat Cîţu, care a criticat şi nefuncţionarea cardului de sănătate, susţinând că astfel cei de la guvernare pot să "fure". El a spus că PSD şi ALDE nu doresc informatizarea României pentru că "doar aşa pot ei să fure". "De aproape patru ani de zile, România este în picaj şi doar PNL are curajul să le spună românilor adevărul", a arătat Cîţu. Senatorul liberal a susţinut că PNL are soluţii pentru "repararea" României într-un timp relativ scurt. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: CN al PNL/ Vicepremierul Republicii Moldova, Andrei Năstase: Votul pentru Iohannis este un vot pentru Basarabia Reuniunea Consiliului Naţional al PNL a început