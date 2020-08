Turcan: Modul de implicare a alesilor locali in pregatirea inceputului de an scolar va conta mult, inclusiv in rezultatul alegerilor

Vicepremierul Raluca Turcan, prim-vicepreşedintele PNL, a declarat, joi, că a transmis aleşilor locali că modul în care se vor implica în pregătirea în bune condiţii a începutului de an şcolar va conta foarte mult, inclusiv în rezultatul electoral de la alegerile locale. "Fuga de răspundere este un sport naţional. Am văzut-o practicată peste tot. (...) Aceste decizii privind descentralizarea modului de alegere a începutului de an şcolar le-am testat înainte cu autorităţile publice locale şi semnalele de la forurile asociative ale aleşilor locali au fost unele pozitive pentru că sunt şi oameni responsabili. Acum, situaţii precum doamna Firea în Bucureşti sau alţi primari, care ar face orice să dea vina pe alţii pentru lucruri de care răspund în mod direct, o să mai existe, însă aici nu vor fi toate instituţiile în subordinea sau în siajul aceleiaşi autorităţi care este lipsită de responsabilitate. În lanţul acesta al deciziei: director de şcoală, inspectori şcolari, prefect, comitetele pentru situaţii de urgenţă, primar - eu cred că vom găsi oameni responsabili care să pună degetul pe rană şi să fie preocupaţi să găsească soluţii în condiţiile în care Guvernul face toate eforturile", a afirmat Turcan pe B1 Tv. Ea a menţionat că autorităţile locale nu pot să ceară votul cetăţenilor dacă "îşi bat joc de soarta copiilor". "Am spus-o şi eu, le-am spus-o şi aleşilor locali când ne-am consultat cu ei, că modul în care se vor implica în pregătirea în bune condiţii a începutului de an şcolar va conta foarte mult, inclusiv în rezultatul electoral de la alegerile locale. Nu poţi să-ţi baţi joc de soarta copiilor şi să priveşti cu cinism, detaşare sau lipsă de responsabilitate acest moment atât de important, după care să te duci să ceri votul oamenilor din comunitate, să spui: mie nu îmi pasă de copiii voştri, să facă alţii, mie aduceţi-mi voturi la alegeri. Nu se poate să facă această disociere şi într-un fel este bine aşa, pentru că noi suntem oameni politici. (...) Păi atunci dacă toţi suntem aleşi, suntem oameni politici, să ne şi implicăm, nu să dăm vina unii pe alţii, aşa cum s-a întâmplat de nenumărate ori în gestionarea crizei sanitare", a adăugat Raluca Turcan. Vicepremierul a precizat că sunt mai mulţi paşi până la momentul începerii anului şcolar. "În primul rând, odată luată decizia că începe şcoala, cred că preocuparea şi efortul trebuie să fie pentru toate părţile implicate. Nu este suficient doar ca Guvernul să pregătească toate măsurile pentru începerea anului şcolar, prin descentralizarea deciziei privind modul de începere a şcolii, responsabilitatea este şi a inspectorilor şcolari, împreună cu directorii de şcoli şi a prefecţilor, dar şi a primarilor, care trebuie să verifice dacă infrastructura şcolară este corespunzătoare. Noi ne-am dori ca şcoala să se desfăşoare în scenariul verde, adică faţă în faţă. Însă aici există două criterii importante: acela al evoluţiei epidemiologice şi s-au stabilit nişte praguri în funcţie de care intrăm pe un scenariu sau altul - până la un un caz de îmbolnăvire la 1.000 de locuitori timp de 14 zile, între unu şi trei de cazuri de îmbolnăvire la 1.000 de locuitori şi peste trei cazuri de îmbolnăvire la 1.000 de locuitori timp de 14 zile", a arătat Turcan. Ea a spus că există şi criteriul distanţării fizice, iar în acest sens Ministerul Educaţiei a solicitat o evaluare privind situaţia claselor. "Ministerul Educaţiei şi Cercetării a solicitat până la începutul săptămânii viitoare, prin inspectoratele şcolare, tuturor directorilor de şcoli să spună exact câţi copii sunt la clasă, câte clase sunt într-o şcoală, cum ar fi posibilă aplicarea distanţării fizice, câte cadre didactice sunt, care este accesul la echipamente tehnologice, care este gradul de acoperire. După ce avem această evaluare, avem harta şi în momentul în care încep să fie livrate cele 250.000 de de tablete achiziţionate de Guvern, ele vor merge ţintit în special în zonele vulnerabile", a adăugat vicepremierul Raluca Turcan. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Karina Olteanu, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Turcan: Aproape că mă doare capul când aud demagogia unor politicieni; Parlamentul stabileşte data alegerilor şi le poate amâna * Turcan, despre candidatura lui Tăriceanu la Primăria Capitalei: Probabil joacă la cacealma