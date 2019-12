Turcan: PNL a corectat masura PSD care putea bloca sistemul de justitie - pensionarea anticipata a magistratilor

Vicepremierul Raluca Turcan declară că guvernarea PNL a corectat "măsura PSD care putea conduce la blocarea sistemului de justiţie: pensionarea anticipată a magistraţilor începând cu 1 ianuarie 2020". "Astăzi, am evitat ca anul viitor să avem o scădere bruscă a numărului magistraţilor şi, implicit, o diminuare a eficienţei şi calităţii actului de justiţie. Am decis în şedinţa de Guvern de astăzi să prorogăm termenele din legile justiţiei mutilate de către PSD, care prevedeau pensionarea anticipată a magistraţilor, trecerea de la complete de doi la cele de trei judecători şi trecerea de la patru la doi ani în ceea ce priveşte şcolarizarea pentru INM", subliniază Raluca Turcan, într-o declaraţie postată vineri seara pe pagina sa de socializare. Potrivit vicepremierului, astfel au fost respectate recomandările experţilor Comisiei de la Veneţia şi cele din raportul MCV. "Avem acordul scris al CSM în legătură cu aceste modificări care evaluează că peste 2000 de magistraţi cu experienţă ar fi putut să iasă din sistem prin pensionare anticipată, în paralel cu o îngrădire a condiţiilor de intrare în magistratură. Dublarea perioadei de şcolarizare pentru INM ar fi însemnat ca, timp de doi ani, să nu mai existe absolvenţi ai Institutului Naţional al Magistraturii din rândul cărora să fie numiţi judecători şi procurori stagiari", a mai evidenţiat Raluca Turcan. Şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, a declarat vineri seară că Guvernul a dezbătut, în primă lectură, un proiect de lege, pentru care urmează să decidă, în următoarea şedinţă, angajarea răspunderii privind unele măsuri care trebuie prorogate pentru anul 2020 în domeniul justiţiei. Dancă a precizat, în privinţa proiectului de lege privind justiţia, că s-a decis ca pensionarea anticipată a magistraţilor să se amâne "de la 1 ianuarie 2020 la 1 ianuarie 2021". "Prevederile legate de completurile de judecată pentru instanţele de apel cu 3 judecători se amână, de asemenea, de la 1 ianuarie 2020 până la 1 ianuarie 2021 şi în aceleaşi termene se prorogă termenele legate de organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere la Institutul Naţional de Magistratură", a completat el. AGERPRES / (AS - editor: Marius Frăţilă, editor online: Daniela Juncu)