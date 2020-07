Turcan: Principalii responsabili sunt in fruntea Camerei Deputatilor, a Senatului; incearca sa valorifice politic o criza de sanatate

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat sâmbătă că persoanele aflate în fruntea Camerei Deputaţilor, a Senatului şi a Curţii Constituţionale au făcut "un front comun" şi încearcă să "valorifice politic" o criză de sănătate publică. Turcan s-a referit şi la proiectul de lege privind carantinarea şi izolarea. "Faptul că un proiect de lege atât de important este tratat la "şi altele", sunt aduşi la dezbateri oameni care au politici clar conspiraţioniste şi instigatoare, tocmai ca să-şi fundamenteze discursul împotriva sănătăţii publice a românilor, mi se pare că principalii responsabili sunt, de fapt, exact acolo, în fruntea Camerei Deputaţilor, a Senatului, a Curţii Constituţionale, sunt printre acei oameni care au făcut un front comun şi încearcă să valorifice politic o criză de sănătate publică", a spus vicepremierul într-un interviu acordat Digi24. Raluca Turcan a spus că "pur şi simplu pun voturi contra sănătatea oamenilor". "Mie lucrul acesta mi se pare respingător. Şi, ca om de rând, resping acest comportament. De ce un discurs propagandistic al lor, care caută doar câştig electoral, pune în pericol viaţa părinţilor mei, care la 70 şi ceva de ani poartă mască şi stau în casă şi ies doar să plimbe un căţel bolnav? De ce comportamentul lor să afecteze viaţa e milioane de români, care au făcut sacrificii, pentru că gestionarea perioadei de criză şi de stare de urgenţă a presupus un sacrificiu uriaş", a afirmat Turcan. Vicepremierul a spus că liderii PSD nu au adus alternative pentru a gestiona sănătatea publică. "Ce mi se pare cinic, însă, că după ce au văzut că rezultatele sunt bune, s-au gândit să spună: hai, domnule, că sunt prea bune, trebuie să facem ceva în ţara asta să înceapă să meargă prost. Dacă începe să meargă prost, punem degetul pe guvernanţi că ei sunt de vină. În loc să îşi asume, haideţi, nu e bună legea carantinării şi izolării, în 10 minute, într-o zi, pun alternativă pe masă. Ce alternativă a pus PSD în ultima perioadă pentru a gestiona sănătatea publică? (...) Am dat un ordin care restrângea drepturi. De ce, în secunda doi când a apărut acel ordin, dacă au considerat că este greşit, pentru că am spus, da, oamenii care sunt bolnavi riscă să îmbolnăvească şi pe cei din jur, trebuie să stea acasă sau în carantină, de ce atunci când am dat ordinul de ce nu au depus o iniţiativă legislativă cu majoritatea parlamentară pe care o au, să treacă acea iniţiativă legislativă în câteva zile prin Parlament?", a spus Raluca Turcan. Comisia juridică a Senatului a decis, sâmbătă, la solicitarea reprezentanţilor PSD, amânarea până luni a dezbaterii asupra proiectului de lege privind carantinarea şi izolarea. AGERPRES/(AS - autor: Alexandru-Costin Motroaşă, editor: Mihai Simionescu, editor online: Adrian Dădârlat)