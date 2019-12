Turcan: Romania nu mai trebuie aruncata iarasi in blocaj, prin intarzierea bugetului, asa cum s-a intamplat sub guvernarea PSD

Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat, luni, că ţara are nevoie urgent de buget, ”nu de şicane sterile”. ”România nu mai trebuie aruncată iarăşi în blocaj, prin întârzierea bugetului, aşa cum s-a întâmplat sub guvernarea PSD”, afirmă Turcan, potrivit news.ro. ”Ţara are nevoie urgent de buget, nu de şicane sterile. Ne punem mandatul pe masă ca […]

