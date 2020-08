Turcan: Solicitam Parlamentului dezbaterea in regim de urgenta a proiectului privind procedura de suspendare a cursurilor scolare

Vicepremierul Raluca Turcan a anunţat că în şedinţa de guvern de miercuri a fost adoptat un proiect de lege care clarifică procedura prin care se pot suspenda cursurile şcolare, menţionând că Executivul solicită dezbaterea actului normativ în regim de urgenţă, în Parlament. "În şedinţa de Guvern de astăzi am adoptat un proiect de lege prin care deblocăm posturile pentru personalul nedidactic din unităţile de învăţământ, pentru medicii şi asistenţii de medicină şcolară şi, de asemenea, pentru asistenţii comunitari. Tot în acest proiect de lege am clarificat procedura prin care se pot suspenda cursurile şcolare în situaţie de extindere epidemiologică în comunitate", a arătat Turcan, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Victoria. Ea a menţionat că Guvernul a apelat la această modalitate de a emite acte normative "pentru a nu exista pretexte" de neconstituţionalitate. "Aş vrea să tragem un semnal de alarmă şi să solicităm Parlamentului României ca acest proiect de lege să fie dezbătut şi aprobat în regim de urgenţă. Este un proiect de lege extrem de important. Guvernul a apelat la această modalitate de a emite acte normative tocmai pentru a nu exista pretexte de neconstituţionalitate invocate de către cei cu care ne-am obişnuit că ne blochează activitatea guvernamentală şi Parlamentul - sperăm că va da dovadă de responsabilitate maximă şi va pune acest act normativ ca o prioritate în asigurarea cadrului legal pentru începutul de an şcolar", a spus vicepremierul. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Karina Olteanu, editor online: Alexandru Cojocaru)