Turcan spune ca Guvernul si-ar putea asuma raspunderea si pentru SS, si alegerea primarilor din doua tururi

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, miercuri, ca, in cazul in care proiectele privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, desfiintarea Sectiei speciale pentru magistrati, eliminarea pensiilor speciale nu vor fi adoptate de Parlament, se va evalua varianta angajarii raspunderii de catre Guvern sau convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare.