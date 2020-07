Turcia a inceput pregatirile pentru a transforma muzeul Hagia Sofia in moschee

Autorităţile din Turcia au început sâmbătă inspecţiile la Hagia Sofia pentru pregătirile logistice de transformare a fostului muzeu în moschee compatibilă cu rugăciunile islamice, la o zi după ce Ankara a anunţat reconversia acestui loc legendar, relatează DPA, conform Agerpres. Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunţat vineri că această clădire de secolul al şaselea […] The post Turcia a început pregătirile pentru a transforma muzeul Hagia Sofia în moschee appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.