Turcia: Ali Babacan, fost ministru al economiei, va crea un partid rival formatiunii de guvernamant AKP

Fostul vicepremier şi ministru turc al economiei Ali Babacan, care a demisionat în iulie din Partidul Justiţiei şi Dezvoltării (AKP) al preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, a anunţat marţi că va crea până la sfârşitul anului un nou partid politic, informează AFP şi Reuters.

Membru fondator al AKP, partidul conservator islamic aflat la putere, Babacan a demisionat pe 8 iulie ca urmare a unor "divergenţe profunde" cu membrii din conducerea formaţiunii politice, invocând necesitatea "unei noi viziuni" pentru Turcia."Calendarul (creării unui nou partid) este sfârşitul anului", a indicat Babacan, în vârstă de 52 de ani, pe postul de televiziune Haberturk.Noul partid, care nu are deocamdată un nume, este destinat coagulării unor pături largi ale populaţiei, a explicat Babacan "Va fi mişcarea politică a unui curent dominant", a adăugat el.Personaj respectat în mediul economic ca urmare a stabilităţii economiei ţării în perioada în care a deţinut portofoliul economiei (2002 - 2007), Ali Babacan a ocupat ulterior postul de ministru al afacerilor externe şi apoi pe cel de vicepremier.Presa turcă şi-a pus întrebarea dacă fostul preşedinte Abdullah Gul, co-fondator al AKP, care s-a distanţat la rândul lor de Erdogan, se va alătura noii formaţiuni politice.Babacan a declarat că împărtăşeşte îngrijorările lui Abdullah Gul şi că viziunile lor în privinţa viitorului Turciei se întâlnesc, evidenţiind în acelaşi timp că acesta nu va face parte din noua mişcare."Ne susţine din exterior, cu experienţa şi cunoştinţele sale, ... dar noi suntem cei care vom lua deciziile finale", a precizat Babacan.Întrebat dacă foşti miniştri AKP, precum fostul ministru al justiţiei Sadullah Ergin, vor face parte din partid, Babacan a răspuns că va colabora "foarte strâns" cu aceştia, subliniind însă că noua formaţiune politică nu va fi dominată de foste personaje din AKP.În septembrie, fostul premier Ahmet Davutoglu a anunţat că va părăsi AKP şi că intenţionează să creeze un nou partid.Babacan a precizat că nu a acceptat solicitarea lui Davutoglu de a face parte din partidul său.Fisurile din cadrul AKP au început să apară după ce partidul de guvernământ a pierdut alegerile municipale în Ankara şi Istanbul.Babacan s-a abţinut să îl critice direct pe preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, dar a afirmat în mod repetat că absenţa democraţiei sub conducerea "unui singur om" au afectat ţara."În momentul creării AKP au existat principii şi valori importante, dar se constată o îndepărtare semnificativă de la aceste principii. Aceasta a devenit o problemă naţională şi am simţit o responsabilitate serioasă faţă de ţara noastră", a afirmat Ali Babacan, potrivit Reuters.