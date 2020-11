Turcia: Inca 337 de sentințe pe viața pentru puciul din 2016. Peste 4.500 de condamnați pana acum

Un tribunal turc a condamnat joi 337 de persoane, printre care ofiţeri şi piloţi, la închisoare pe viaţă, la finalul principalului proces asupra tentativei de lovitură de stat eşuate care l-a vizat în 2016 pe preşedintele Recep Tayyip Erdogan, informează joi AFP, preluată de Agerpres. Aceste persoane au fost declarate vinovate de “tentativă de răsturnare […] The post Turcia: Încă 337 de sentințe pe viață pentru puciul din 2016. Peste 4.500 de condamnați până acum appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.