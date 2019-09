Turcia, masuri de URGENȚA dupa colapsul Thomas Cook - Ce asigurari da ministrul Turismului

Turcia va fi capabilă să compenseze numărul de turişti pierduţi după falimentul touroperatorului britanic Thomas Cook, a dat asigurări ministrul Turismului, Mehmet Ersoy, anunţând că o parte din companiile aeriene îşi vor creşte frecvenţa zborurilor, transmite Reuters, conform agerpres.ro.

Operatorul aerian EasyJet a garantat că va furniza capacitate suplimentară pentru a aduce anual în Turcia 350.000 de turişti, a explicat Mehmet Ersoy.Acesta a adăugat că Turkish Airlines şi compania sa mixtă pe care o are împreună cu Lufthansa - Sunexpress - vor avea fiecare un zbor suplimentar pe zi către aeroportul Dalaman, lângă staţiunile de pe coasta Mării Egee.Tot aici British Airways îşi va dubla cursele aeriene, la şase pe săptămână, începând din 2020, iar compania britanică va majora gradual zborurile spre Antalia, la şase pe săptămână, a anunţat ministrul Turismului din Turcia.

Săptămâna viitoare, reprezentanţii EasyJet, British Airways şi ai altor companii aeriene vor veni în Turcia pentru a discuta detaliile legate de majorarea numărului de zboruri şi pentru a semna acorduri în acest sens, a declarat Mehmet Ersoy.



Turismul este o sursă majoră de venit pentru Turcia, ajutând la ţinerea sub control a deficitului de cont curent, în special în lunile de vară. Anul trecut, aproximativ 40 de milioane de turişti au vizitat Turcia, nivelul veniturilor obţinute ajungând la 29,5 miliarde de dolari, arată datele oficiale.



Şeful Federaţiei Hotelierilor din Turcia a declarat că ţara ar putea pierde anual 600.000 - 700.000 de turişti din cauza colapsului Thomas Cook. În paralel, Ministerele de Finanţe şi de Turism din Turcia au anunţat că lucrează la un pachet de sprijin financiar pentru companiile locale afectate de falimentul touroperatorului britanic. Potrivit unui mesaj publicat pe contul de Twitter al Ministerului Turismului din Turcia, un număr de 21.033 de clienţi ai Thomas Cook sunt în prezent în vacanţă în Turcia. Ministerul Turismului mai informează că pachetul de sprijinire a firmelor locale va fi pus în aplicare în cel mai scurt timp posibil.



Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firmă de turism din lume, a anunţat luni intrarea în faliment după ce a eşuat în cursul weekendului trecut să găsească fondurile necesare pentru supravieţuire şi va intra în "lichidare imediată".



Thomas Cook realiza o cifră de afaceri de aproximativ 10 miliarde de lire sterline (11,32 miliarde euro) pe an. De mai mulţi ani, însă, compania era afectată de o concurenţă acerbă între tour operatori şi un mediu economic incert în Marea Britanie, în contextul Brexitului şi al deprecierii lirei. Grupul Thomas Cook are o povară a datoriilor de 1,7 miliarde de lire sterline şi întâlnirea cu creditorii era decisivă pentru o companie care are 19 milioane de clienţi pe an în 16 ţări.