Turcia, Rusia si Iranul s-au angajat, la Ankara, sa evite deteriorarea situatiei din provincia siriana Idleb

Turcia, Rusia şi Iranul, principalii actori internaţionali în conflictul din Siria, s-au angajat luni să evite o nouă deteriorare a situaţiei umanitare din regiunea siriană rebelă Idleb şi să protejeze populaţia civilă, informează AFP. Aceste angajamente sunt conţinute într-un comunicat de presă comun, dat publicităţii la încheierea summitului desfăşurat la Ankara, la care au participat preşedinţii Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin şi Hassan Rohani. Cei trei lideri au subliniat "necesitatea asigurării respectării liniştii pe teren şi a aplicării complete a tuturor acordurilor referitoare la Idleb", în special cel încheiat acum un an între Ankara şi Moscova şi care a permis evitarea unei ofensive de amploare ce părea iminentă a forţelor regimului sirian, sprijinite de Rusia. Cei trei lideri s-au declarat, între altele, "alarmaţi de riscul unei noi deteriorări a situaţiei umanitare în regiunea Idleb din cauza escaladării continue" şi au convenit "să adopte măsuri concrete pentru a reduce încălcările". Totodată, cei trei preşedinţi şi-au exprimat "îngrijorarea serioasă" în legătură cu "prezenţa crescută" a grupării jihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS), fosta ramură siriană a Al-Qaida, şi "au reiterat hotărârea" de a o elimina până la urmă. S-a convenit şi "adoptarea de măsuri concrete, pe baza acordurilor precedente, în vederea asigurării protecţiei populaţiei civile". Aceasta a fost a cincea reuniune la nivel înalt consacrată crizei siriene începând cu 2017 între Erdogan, susţinător al opoziţiei siriene, şi Putin şi Rohani, care sprijină regimul de la Damasc. "Întâlnirea a fost foarte productivă şi de succes" a apreciat Vladimir Putin, care în deschiderea summitului evidenţiase necesitatea continuării "unei lupte fără compromisuri împotriva teroriştilor din Siria". Într-un moment în care victoria preşedintelui sirian Bashar al-Assad pare din ce în ce mai sigură, prioritatea Turciei este aceea de a se proteja de un nou aflux de refugiaţi dinspre Idleb, provincie situată în nord-vestul Siriei. În pofida apelurilor la o încetare de durată a focului, această provincie în care trăiesc aproximativ 3 milioane de persoane se află sub ofensiva regimului sirian. Ankara deţine în Idleb, conform acordului încheiat anul trecut cu Moscova, 12 posturi de observaţie, dintre care unul este în prezent încercuit de trupele regimului de la Damasc. Atacuri sporadice continuă să aibă loc în Idleb, în pofida unui armistiţiu fragil, decretat pe 31 august, după 4 luni de bombardamente ale regimului sirian susţinut de trupe ruse, soldate cu peste 960 de victime în rândul populaţiei civile. Comunicatul final a anunţat şi realizarea unor progrese majore privind crearea unui comitet însărcinat cu redactarea Constituţiei după care să fie guvernată Siria la încheierea războiului. Astfel, s-a ajuns la un acord referitor la componenţa membrilor acestui comitet constituţional, care va începe în curând să funcţioneze la Geneva. Summitul de la Ankara a avut loc în contextul în care Turcia şi SUA lucrează la crearea unei zone tampon la est de Eufrat, care să separe frontiera turcă de zonele siriene controlate de o miliţie kurdă pe care Washingtonul o sprijină, dar pe care Ankara o consideră teroristă. Regimul de la Damasc a recucerit aproximativ 60% din teritoriul sirian cu sprijinul militar al Rusiei, Iranului şi Hezbollahului libanez. Pe lângă sectorul Idleb, regiuni extinse din estul ţării, aflate în mâinile forţelor kurde, continuă să îi scape de sub control.