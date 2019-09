Turcia se confrunta cu o situatie bizara. A fost declarata criza capacelor

Capace de borcane google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Turcia se confrunta cu o criza fara precedent la capacele de borcan, care au devenit atat de greu de gasit incat oamenii au inceput sa le fure, aceasta fiind o dovada a perceptiei populatiei fata de directia in care se indreapta economia, transmite Bloomberg. Inainte de venirea iernii, o perioada in care preturile la alimente sunt mai mari, populatia Turciei incepe sa se pregateasca de iarna cu conserve de legume si fructe facute in casa. Insa, criza capacelor de borcan este o dovada a „sentimentului de urgenta” pe care multi turci il resimt cand vine vorba despre pregatirile pentru iarna din acest an. „Capacele de borcan au devenit obiecte pentru piata neagra. Probabil vindem ...