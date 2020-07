Turcia transforma in moschee Catedrala Sfanta Sofia. Reacția Unesco

Exprimându-şi îngrijorarea în legătură cu soarta fostei catedrale creştine Sfânta Sofia din Istanbul, care ar putea fi transformată din nou în moschee, UNESCO a invitat Turcia la dialog înainte de luarea unei decizii susceptibile “să aducă atingere” valorii universale a acestui monument, care are în prezent statutul de muzeu şi care a fost inclus pe […] The post Turcia transformă în moschee Catedrala Sfânta Sofia. Reacția Unesco appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.