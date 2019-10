Turcia va continua ofensiva in Siria, "cu sau fara sustinerea lumii". 50 de bombe atomice americane sunt aproape de zona de conflict

Turcia a anuntat marti ca-si va continua operatiunea militara in nordul Siriei "cu sau fara sustinerea" lumii si denunta "targul murdar" incheiat intre fortele kurde si regimul de la Damasc. In acelasi timp, SUA se pregatesc sa mute arsenalul nuclear de la baza turca Incirlik, pentru a evita o catastrofa ce s-ar putea produce pe fondul crizei generate de ofensiva turca in Siria.