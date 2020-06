Turcia: Vizita surpriza a unei delegatii conduse de ministrul turc de externe la Tripoli

Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a efectuat o vizită surpriză miercuri la Tripoli, unde îşi are sediul Guvernul de Uniune Naţională (GNA), pe care Ankara îl susţine în conflictul cu forţele mareşalului Khalifa Haftar din estul Libiei, informează AFP. Cavusoglu a fost însoţit de ministrul de finanţe Berat Albayrak şi de şeful serviciilor de informaţii Hakan Fidan. Aceasta a fost cea mai importantă delegaţie turcă care a vizitat Tripoli de la începutul ofensivei începute de forţele mareşalului Haftar în aprilie 2019 cu scopul cuceririi capitalei Libiei. Încercarea de preluare a controlului asupra capitalei a eşuat recent. GNA, care a beneficiat de un sprijin militar crescut din partea Turciei, a reuşit să-i alunge pe luptătorii lui Haftar din întreaga regiune de nord-vest a Libiei. Delegaţia turcă s-a întâlnit cu premierul Fayez al-Sarraj cu care a discutat despre "ultimele evoluţii ale crizei" din Libia şi despre "eforturile internaţionale de rezolvare a acesteia", conform unui comunicat al GNA. Potrivit aceleiaşi surse, discuţia s-a centrat în special pe "monitorizarea implementării memorandumului de înţelegere militar şi de securitate" semnat în noiembrie 2019 de Tripoli şi Ankara. În baza acestui acord controversat, Turcia şi-a intensificat sprijinul armat acordat GNA, înclinând echilibrul în favoarea acestui guvern recunoscut de ONU în detrimentul taberei mareşalului Haftar, susţinută de Rusia, Egipt şi Emiratele Arabe Unite. "Scopul călătoriei a fost să exprimăm încă o dată sprijinul nostru ferm pentru Libia. Am discutat despre cum să ne consolidăm cooperarea în toate domeniile", a declarat Cavusoglu într-un briefing de presă la revenirea în Turcia. "Am discutat, de asemenea, problema unei încetări durabile a focului şi a unui proces politic", a adăugat şeful executivului turc, care a apreciat că a fost o vizită "extrem de fructuoasă". Libia traversează o perioadă haotică de la căderea regimului lui Muammar Gaddafi în 2011, iar bătălia pentru Tripoli a dus la o implicare sporită a puterilor străine. Ultimele săptămâni au fost marcate de tensiuni între Turcia şi Franţa. Ankara acuză Parisul că îl sprijină pe mareşalul Haftar şi că a fost, în opinia sa, principalul "obstacol" în calea păcii din Libia, în timp ce Franţa consideră intervenţionismul turc "inacceptabil". Vizita şefului diplomaţiei turce la Tripoli a fost şi un prilej de evidenţiere a "întoarcerii companiilor turceşti" în Libia, potrivit GNA. Înainte de 2011, firmele de construcţii turceşti ocupau o parte importantă din piaţa libiană, dar proiectele au fost abandonate după răsturnarea regimului Gaddafi. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Andreea Preda)