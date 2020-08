Turcia: Zacamant de gaze naturale uriaș, la frontiera cu Romania și Bulgaria

Turcia a descoperit în Marea Neagră cel mai mare zăcământ de gaze naturale “din istoria sa”, a anunțat vineri președintele Erdogan, citat de AFP și preluat de Hotnews. “Turcia a făcut în Marea Neagră cea mai mare descoperire de gaze naturale din istoria sa”, a afirmat Erdogan, într-un discurs la Istanbul, precizând că rezervele sunt […] The post Turcia: Zăcământ de gaze naturale uriaș, la frontiera cu România și Bulgaria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.