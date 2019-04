Turcii de la Durmazlar intentioneaza sa participe la licitatiile pentru livrarea de tramvaie ce vor fi organizate in 4 orase din Romania

Firma turcă Durmazlar intenţionează să participe la licitaţiile pentru livrarea de tramvaie ce urmează a fi organizate în Arad, Timişoara, Brăila şi Craiova, a declarat, vineri, Abdullah Bocan, general manager la Durmazlar Railway Szstems, la o întâlnire cu o delegaţie de jurnalişti din România informează Agerpres.

"În lunile iunie-iulie vom participa la licitaţiile care vor fi organizate la Arad, Timişoara, Brăila şi Craiova", a spus Bocan.Potrivit acestuia, tramvaiele produse de firma turcă sunt la standarde europene şi cu componente europene, dar la preţuri accesibile.În prezent, la nivelul Primăriei municipiului Bucureşti se află în evaluare o procedură care vizează achiziţia a 100 de tramvaie moderne. Ofertele au fost depuse de două companii - Astra Vagoane Călători şi Durmazlar Makine San Ve Tic A.S. Valoarea estimată a contractului este de 845,68 milioane lei (180 de milioane de euro)."Pot să spun că noi am propus Primăriei Bucureşti un preţ sub bugetul pe care îl aveau dânşii", a spus Abdullah Bocan, care a prezentat un tramvai modelul Panorama, compus din patru module, care ar putea să ruleze şi în Bucureşti.Bocan a dat drept exemplu contractul semnat în luna iulie 2018 cu Primăria oraşului Olszytn (Polonia), contract care prevede livrarea a 24 de tramvaie precum şi mentenanţa, şi a cărui valoare este de peste 40 milioane euro. Abdullah Bocan a precizat însă că nu există un preţ standard, preţul diferă de la cerinţă la alta şi variază în funcţie de echipamentele pe care clientul le doreşte."Noi propunem o calitate germană la un preţ mult mai mic", a spus Abdullah Bocan.Acesta a subliniat că toate proiectele Durmazlar sunt la standarde europene. Toate componentele sunt achiziţionate din Europa, fiind aceleaşi cu cele care le utilizează un german sau un francez. De asemenea, Durmazlar vinde unor firme japoneze, germane sau franceze componente şi utilaje, de exemplu boghiurile Durmazlar sunt folosite la trenuri din Polonia, Italia şi Franţa.Abdullah Bocan a mai spus că Durmazlar se pregăteşte de doi ani pentru contractul cu municipalitatea din Bucureşti. În această perioadă, firma din Turcia a făcut numeroase studii de piaţă, care au inclus şi interviuri cu călătorii care utilizează mijloacele de transport, despre cum ar dori să fie un tramvai. Una dintre concluziile studiilor a fost că românii au mari probleme cu confortul din cauză că tramvaiele actuale sunt foarte vechi şi accesul în tramvai se face foarte greu pentru persoanele cu dizabilităţi.În ceea ce priveşte contractul lansat în licitaţie de PMB, Bocan a spus că una dintre cerinţele incluse în caietul de sarcini a fost ca primul tramvai să fie livrat în luna a 12-a de la semnarea contractului, iar ulterior ar urma să fie livrate câte patru exemplare pe lună, iar întreaga comandă de 100 de tramvaie ar trebui să fie livrată în doi ani."Noi preconizăm că putem să le predăm într-un timp de mai scurt de doi ani de zile", a afirmat Abdullah Bocan.La rândul său, Murat Corapcigil, director de dezvoltare la divizia Duray Ulaşim Sistemleri, a menţionat că Durmazlar, companie cu o experienţă de 65 de ani în producţia de utilaje industriale, a început să producă tramvaie în 2009, iar în ultimii trei ani firma a livrat 106 tramvaie. Corapcigil a precizat că firma îşi achiziţionează materia prima din România, de la combinatul ArcelorMittal Galaţi, adăugând că până la finele acestui an capacitatea de producţie se va dubla, urmând să ajungă la 16 tramvaie pe lună, graţie unor investiţii de aproximativ 50 milioane de dolari într-o nouă facilitate de producţie, care se va întinde pe o suprafaţă de 80.000 de metri pătraţi. Potrivit lui Murat Corapcigil, valoarea unui tramvai este, în medie, de 1,7 milioane euro, adăugând însă că preţurile diferă de la proiect la proiect şi de la client la client."Sperăm să câştigăm această licitaţie. Nu avem de ce să ne fie ruşine şi nu intrăm în nicio afacere murdară", a concluzionat Huseyin Durmaz, preşedintele grupului Durmazlar.Înfiinţat în anul 1956, Durmazlar Holding este unul dintre cei mai mari producători de utilaje industriale. În prezent, grupul are două facilităţi de producţie şi aproximativ 900 de angajaţi, dintre care 120 de ingineri se ocupă numai de cercetare-dezvoltare, realizând o cifră de afaceri anuală de 150 milioane euro, din care 70 milioane euro este cifra de afaceri a diviziei de sisteme feroviare. Durmazlar produce boghiuri şi alte componente importante pentru vehiculele feroviare pentru companii cunoscute precum Alstom, Siemens, Bombardier şi Hyundai.