Tureniul, comuna clujeana cu cele mai bune drumuri din judet. Cum a ajuns primaria la performanta de a avea 85% din drumuri asfaltate ultramodern

Comuna Tureni, situata la jumatatea drumului dintre Cluj-Napoca si Turda, se poate lauda cu unele dintre cele mai bune drumuri din judet, fiind cunoscut faptul ca primarul, Elena Daniela Manaila, si-a propus ca, in curand, sa nu existe un drum in localitate care sa nu fie la inalte standarde de calitate. Cu peste 85% din totalitatea drumurile asfaltate modern si de calitate, Tureniul este un model de urmat pentru multe localitati din judet si nu numai, procentul fiind foarte ridicat si in comparatie cu media europeana.

Intr-o emisiunea la postul Turda TV Live, primarul comunei Tureni a explicat cum s-a ajuns la aceasta performanta si care este motivul pentru care insista, intotdeauna, ca firmele care iau contracte publice pentru modernizarea si asfaltarea drumurilor din localitate sa indeplineasca cele mai inalte standarde de calitate si profesionalism.

Foarte multe drumuri din comuna, asfaltate. Bordurile si marcajele au fost refacute.

Invitata la emisiunea mai sus mentionata, primarul Elena Daniela Manaila a declarat ca in comuna Tureni exista 48 de km de drumuri si strazi, dintre care undeva la 37 de km sunt asfaltati la ora actuala. Potrivit acesteia, in cursul lunii iulie, la Tureni a avut loc receptia mai multor drumuri din comuna, in prezenta reprezentantilor statului. Dintre cei 8 km de drumuri recent dati in folosinta si facuti pe fonduri europene, 2 km se afal in satul Micesti, iar restul, de 6, sunt in satul Tureni.

Poate nu este intamplator faptul ca Tureniul este una dintre comunele cu cea mai buna infrastructura din judet, avand in vedere faptul ca primarul, Elena Daniela Manaila, este de profesie inginer constructor. In viziunea acesteia, calitatea executiei si a produsului finit este una mare, primarul aratandu-se multumita de constructorul general.

”Avand in vederea trecutul meu in ceea ce privesc drumurile, considerand pozitia pe care am ocupat-o in cadrul Directiei Generale Drumuri Turda, am pus intotdeauna accentul pe calitatea drumurilor din comuna. Din acest motiv, la momentul actual, undeva la 80-85% din drumurile din comuna sunt asfaltate. Astfel, toate drumurile principale din Tureni sunt asfaltate, toate strazile, existand doar cateva stradute laturalnice pe sate, insa nu in Tureni, care nu sunt asfaltate, insa foarte putine. Spre exemplu, in Comsesti mai avem de asfaltat aproximativ 800 de metri de drum, in Micesti undeva la 4 km, iar in Ceanu Mic undeva la 1,2 km, insa eu sper ca in vara anului viitor si aceste drumuri vor fi asfaltate.

Un lucru de asemenea de remarcat este faptul ca, in comuna Tureni, nu exista casa care sa nu aiba sant si podet betonat, lucru remarcabil. ”Este normal ca daca eu am lucrat peste 17 ani in domeniu sa fie drumuri bune in Tureni, comuna pe care o conduc. Mi se pare normal ca in anul 2019 sa se poata conduce in siguranta si comfort”, a aratat primarul Elena Daniela Manaila in cadrul emisiunii mai sus mentionate.

Cu toate acestea, si comuna Tureni are de suferit la capitolul infrastructura, insa doar in ceea ce priveste drumul national care face legatura dintre Cluj-Napoca si Turda. Astfel, in zona respectiva, atunci cand ploua, se formeaza un lac de acumulare, care face tranzitarea zonei deosebit de anevoioasa pentru soferi.

Problema a fost sesizata de catre Primaria Tureni, insa nu aceasta este institutia care este indreptatita sa ia masuri si sa o rezolve, fiind de cometenta celor de la drumuri nationale.

Experienta primarului in ceea ce privesc drumurile publice si a constructiilor, in general, da batai de cap firmelor de constructii care vor sa castige licitatiile la operele publice din comuna, Elena Daniela Manaila impunand standarde inalte de calitate si de durabilitate a lucrarilor. Un exemplu elocvent in acest sens este dat de faptul ca

Exista doua lucrari, la care au fost urcate pe SEAP de doua ori licitatiile, o sala de educatie fizica de scoala si mansardarea generala a scolii, insa la care nu s-au inscris pana acum niciun constructor. ”Cred ca a ajuns de notorietate faptul ca, la Tureni, trebuiesc facute lucrari de calitate”, a declarat primarul comunei, Elena Daniela Manaila.

