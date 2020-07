Turiștii britanici se intorc din Spania, direct in carantina. Masura drastica dupa creșterea infectarilor

Marea Britanie a impus, sâmbătă, pe neaşteptate, o carantină de două săptămâni pentru călătorii din Spania, după creşterea numărul cazurilor de infecţii cu noul coronavirus, aceasta fiind o inversare bruscă şi dramatică a deschiderii pentru turism a continentului european după luni de restricţii, transmite Reuters, citată de News.ro. Carantina a intrat în vigoare sâmbătă la […] The post Turiștii britanici se întorc din Spania, direct în carantină. Măsură drastică după creșterea infectărilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.