Turism - Vacantele in Grecia cu autocarele au fost reluate

Vacanţele în Grecia au fost reluate, în această săptămână primele două autocare cu turişti ajungând în Thassos şi Halkidiki, iar în următoarele luni sunt programate curse în ritmul stabilit la începutul anului, se arată într-un comunicat de presă al touroperatorului Hello Holidays remis AGERPRES.

Pentru călătoria cu autocarul sunt respectate recomandările de moment privind traficul de pasageri, începând cu dezinfectarea mijloacelor de transport, verificarea temperaturii pasagerilor şi oferirea de soluţie dezinfectantă. În timpul călătoriei pasagerii poartă mască, iar opririle sunt mai dese decât de obicei.Primii turişti pentru Grecia au beneficiat de reduceri economy room, vacanţa lor de o săptămână costând de la 338 de euro/studioul sau de la 700 de euro/camera de hotel în Thassos; de la 333 de euro/studioul în Halkidiki; de la 316 euro/studioul sau 478 de euro/camera în Riviera Olimpului; de la 314 euro/studioul în Insula Evia.Cursele charter, circuitele, dar şi transferurile din ţară se fac anul acesta cu maşini noi, flota Hello Holidays Transport fiind suplimentată cu autocare şi microbuze noi, cumpărate într-un program de investiţii de 500.000 de euro, care nu a fost oprit din cauza pandemiei. Sunt autocare Setra, clasificate la trei stele şi cu o capacitate de până la 63 de locuri, care au toate dotările pentru o călătorie confortabilă, de la scaune reglabile, aer condiţionat, lămpi individuale, monitorizare GPS, DVD, video la ferestre panoramice, precum şi microbuze Volkswagen Caravelle, de 8+1 locuri, precizează sursa citată.Peste 10.000 de turişti, clienţi ai agenţiei, vor ajunge în această vară cu transport individual, autocarul ori avionul în zonele turistice din Grecia. În luna iunie încep şi circuitele prin România, iar o mare parte din cerere este pentru vacanţe pe litoralul românesc.Reprezentanţii agenţiei preconizează creşteri ale cererilor pentru vacanţe în România, Grecia şi Bulgaria."Cele mai căutate destinaţii pentru sejur vor fi România, Grecia şi Bulgaria, atât cu autocarul cât şi cu transport individual. În iunie avem programate curse cu autocarul spre Thassos, Halkidiki, Riviera Olimpului, insula Evia şi Tolo/Peloponez. În cazul circuitelor, sunt solicitări în acest moment pentru toate destinaţiile din portofoliu, dar un mare interes este pentru România, Polonia, Elveţia, Ţările Baltice, Ţările Nordice, Croaţia. Turiştii noştri vor să călătorească după pauza din ultimele luni şi preconizăm o creştere a vânzărilor, în perioada următoare. Le venim în întâmpinare cu reducerile care au revenit la pragurile aferente perioadei de ultra first minute şi avem în continuare şi reduceri economy room de 50% pentru întreg sezonul, în limita locurilor disponibile. Anumite plecări au fost suplimentate tocmai pentru că ne aşteptăm la o creşte a rezervărilor", a declarat Cosmin Vasile, manager de destinaţie la Hello Holidays.Dintre circuite, primele plecări programate sunt în Maramureş - Bucovina - Iaşi şi Transfăgărăşan - Transalpina, de cinci, respectiv două zile. În iulie, Hello Holidays reia circuitele în Polonia şi Ţările Baltice, Macedonia - Kosovo, Italia - Coasta de Azur, Cernăuţi - Chişinău, Elveţia - Coasta de Azur, Istanbul, Praga, Ţările Nordice - Germania, Benelux, cu o durată de cinci - 13 zile.Pe litoralul românesc, cele mai multe cereri sunt pentru sejururi de cinci nopţi, fără masă, la hoteluri de trei şi patru stele din Mamaia, unde turiştii plătesc de la 452 de lei/persoană, şi de hoteluri de două şi trei stele din Neptun, cu tarife de la 208 lei/persoană.