Turismul de pandemie: De la excursii in care nu se stie destinatia, pana la calatorii in natura sau prin satele romanesti

Turismul de pandemie a schimbat foarte mult asteptarile romanilor care pleaca in vacante in aceasta perioada si, in mod surprinzator, pare ca Romania nu este destul de incapatoare pentru toti turistii, este de parere Costin Corboianu, owner al agentiei Scorilo Travel Vacante. Acesta vorbeste despre felul in care comportamentul si asteptarile romanilor l-au facut si pe el sa se reinventeze pe anumite circuite pentru a multumi pe toata lumea.