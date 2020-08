Turist roman, nemultumit de triajul de la vama Promachonas: "Circul si mascarada din vama lor mi-au lasat un gust amar"

Un turist roman aflat in vacanta in Grecia se declara nemultumit de modul in care este efectuat triajul epidemiologic la vama Promachons. Barbatul reclama, pe un forum dedicat tursimului in Grecia, Forum Grecia, ca autoritatile au actionat intr-un mod neglijent si nu i-au verificat acuratetea datelor din documente.