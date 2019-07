Turista gasita decedata intr-o pensiune din Vatra Dornei 

Medicina Legala 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie in varsta de 93 de ani din municipiul Oradea, judetul Bihor, a decedat in camera unei pensiuni din Vatra Dornei. Batrana se afla in municipiul Vatra Dornei, in scop turistic, impreuna cu fiul sau si sotia acestuia, si erau cazati toti trei intr-o camera tripla la pensiunea respectiva. Joi dimineata, in jurul orei 04.00, fiul si nora victimei au costatat faptul ca batrana a decedat in patul din camera in care erau cazati, dupa ce in timpul noptii s-a simtit rau. La fata locului a ajuns un echipaj al ambulantei care a constatat decesul turistei. Cadavrul nu prezenta semne de violenta si a fost anuntat CML Campulung Moldovenesc in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzelor produc ...