Turisti germani, agresati de "teribilisti de bani gata" in timp ce se plimbau cu barca in Delta Dunarii (Foto&Video)

Politistii tulceni au intocmit dosar penal pe numele unui barbat din Arges, in urma unui incident petrecut in Delta Dunarii, pe un canal ce duce catre lacul Trei Iezere. Barbatul face parte dintr-un grup de "teribilisti de bani gata" iesiti la plimbare cu barca, care i-au pus in pericol pe oamenii aflati la bordul unei alte ambarcatiuni.