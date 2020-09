Turistii romani povestesc cu nonsalanta cum au dat spaga cand au tranzitat Macedonia: "Vamesul mi-a zis sa pun 20 de euro in acte"/ "Merge si cu 5 euro, noi asa am trecut"

Un turist care se intorcea in Romania a avut o surpriza neplacuta la vama din Macedonia, cand vamesul i-ar fi spus fara ocolisuri sa puna 20 de euro in acte. "Am scapat ieftin", spune el in postarea publicata pe Forum Grecia. Cu toate acestea, alti oameni comenteaza "merge si cu 5 euro, noi asa am trecut".