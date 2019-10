Turmericul, condimentul bun la toate

Turmericul este o plantă erbacee de origine asiatică, înrudit cu ghimbirul şi cultivat în India, sudul Chinei, Taiwan, Japonia, Indonezia, Africa. Este folosit în bucătăria indiană drept condiment, având un gust iute amărui, aromatic.

În scop terapeutic se foloseşte rădăcina.

Turrmericul are acţiune colagogă, coleretică, stimulează eliberarea bilei, creşte capacitatea ficatului de a elimina toxinele, acţiune antimutagenică, anticancerigenă, inhibă dezvoltarea tumorilor canceroase şi a metastazelor (cancer de sân, de stomac, de colon, de plămâni, de piele), acţiune antiinflamatorie, hepato-protectoare, antioxidantă, are proprietăţi antibiotice, antibacteriene, antivirale, îmbunătăţeşte circulaţia, antiaterosclerotic, antiagregant plachetar, previne formarea trombilor vasculari, previne infarctul, purifică sângele, reduce nivelul colesterolului, previne boala Alzheimer şi efectele ei prin dizolvarea microplăcilor care se formează între neuronii din creier, creşte mobilitsatea articulaţiilor, tendoanelor, reduce tumefacţia, febrifug, calmează tusea, durerea în gât, înmoaie secreţiile bronşice, acţiune hemostatică, cicatrizantă.

Preparatele fitoterapeutice pe bază de turmeric sau consumul condimentului propriu-zis sunt indicate în caz de tulburări circulatorii, hematoame, luxaţii, contuzii, febră musculară, boli hepato-biliare, flatulenţă, icter, hemoragii, colită ulcero-hemoragică, boala Crohn, artrită reumatoidă, infecţii respiratorii, cancer, afecţiuni reumatismale