Turnatoria dupa 30 de ani sau pacatul tatalui asupra fiului. Cui foloseste desfiintarea lui Vlad Voiculescu

Intr-un interviu pe care Dennis Deletant l-a acordat Ziare.com, una dintre teme a fost tocmai asta: cine are interesul, astazi, sa foloseasca pana la epuizare teza delatiunii generalizate din timpul comunismului. Tocmai cei care au trecut deghizati din comunism in democratie, cu mainile adanc bagate in buzunarul cu resurse, a fost raspunsul.